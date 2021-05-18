В Красноярске вновь ищут подрядчика для инвентаризации более 100 000 могил

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В Красноярске вновь принялись за поиски подрядчика, который сможет провести инвентаризацию местных кладбищ. Как сообщают в мэрии, начальная цена контракта составляет почти 18,5 миллионов рублей.

Создать электронную базу захоронений должны были еще в прошлом году. Но предыдущий подрядчик, взявшийся за оцифровку данных с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также внесением в базу данные архивных книг, которые будут оцифрованы, не справился с поставленной задачей.

В создании такой базы город остро чувствует необходимость. Проведенная работа должна выявить бесхозные и неучтенные захоронения, места незанятые могилами, но пригодные для захоронений. Кроме базы данных, должна быть создана и карта. На нее будут нанесены все основные объекты того или иного погоста. Эти данные позволят рационально планировать территорию кладбищ, выявлять и учитывать потребность в дополнительных участках.

За 18,2 миллионов рублей, будущий подрядчик должен будет создать базу данных из примерно 111 000 могил. Работу нужно начинать со старых участков кладбища «Бадалыкское». Инвентаризация должна закончиться к ноябрю 2021 года.