На Ачинском НПЗ эвакуировали сотрудников из-за разгерметизации трубопровода

Фото: официальный сайт компании

На Ачинском нефтеперерабатывающем заводе произошел небольшой разлив нефтепродуктов в одном из насосных помещений. Как сообщают в МЧС, угрозы для местного население небольшое ЧП не представляет.

Во время ремонта в насосном помещении произошла разгерметизация трубопровода с выбросом нефтепродуктов без пролива на пол. В срочном порядке был отключен трубопровод, для профилактики включалась паровая завеса. 5 работников были эвакуированы, привлекались газоспасательная и противопожарная служба объекта.

Во время разгерметизации трубопровода никто не пострадал, а на заводе не останавливался технологический процесс. Как известно, сейчас неполадка уже устранена.