В Красноярске начались работы по ремонту и расширению проезжей части на улице Павлова

Улицу Павлова приведут в порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

Улицу Павлова не ремонтировали 10 лет, поэтому жители благоустройству необычайно рады. После ремонтапроезжую частьрасширят, она будет соответствовать современным требованиям безопасности. Узкая дорога на этом участке создает серьезные сложности для движения транспорта, в том числе общественного. Ситуация на этом перекрестке косвенно является причиной затруднений движения на улице Мичурина.

- Для расширения проезжей части нам, к сожалению, придется пожертвовать зелеными насаждениями, - поясняет Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске. В городском бюджете уже второй год специально закладываются средства на высадку деревьев взамен снесенных. Где именно высадить деревья на улице Павлова, будем решать совместно с жителями района.

Отремонтируют 2,7 км дороги от Затонской до Мичурина. Участок приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улицу Павлова не ремонтировали 10 лет, поэтому жители благоустройству необычайно рады Фото: Мария ЛЕНЦ

- На дороге будет уложено два слоя высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, - рассказывает Сергей Печерин, заместитель руководителя по производству МКУ «УДИБ». - По обе стороны разместят пешеходные и технические тротуары, изношенные бортовые камни заменят на вибропрессованные. Также в порядок приведут шесть остановок общественного транспорта, будут расширены заездные карманы, а посадочные площадки переоборудуют с учетом потребностей маломобильных горожан.

Также на улице отремонтируют освещение. В проекте предусмотрен ремонт 183 опор. После завершения работ с покрытиями здесь появится новая разметка, а светофорные колонки будут оснащены дублирующими светодиодными лентами.