Tele2 построит 2 000 базовых станций на объектах РТРС

Tele2 и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 000 базовых станций LTE-1800 на объектах теле радиосети. ПАО «Ростелеком» обеспечит строительство транспортной сети преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи.Компании уже определили список 500 сайтов, которые будут установлены до конца 2021 года. Проект ориентирован на подключение к сети в том числе социально значимых объектов (СЗО)в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2021 годуTele2 установит не менее 500 базовых станций в 55 регионах России. Благодаря проекту в отдаленных и малонаселенных пунктах появится скоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь. Оператор приступил к строительству и планирует завершить работы по установке первых 500 базовых станцийс опережением плана до июля 2021 года. В целом проект предполагает установку по 500 объектов ежегодно, всего – 2012 БС за четыре года. Базовые станции будут задействовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц – это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.ПАО «Ростелеком» обеспечивает строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь передачи данных на высокой скорости и увеличивает охват населенных пунктов оптической инфраструктурой.