В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 7 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 98 человек. За все время в регионе зафиксировано 72 256 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 88 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 66 567 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3654 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 083 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 021 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 674 435, из них за последние сутки 605, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.