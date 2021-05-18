Красноярские пальмы и туи отправились на закалку

Фото: Администрация Красноярска

Красноярские пальмы и туи начали подготавливать к вывозу на улицы города. Как сообщают в пресс-службе администрации, для этого растения вывезли из теплицы на закалку. До конца мая они будут стоять на территории управления зеленого строительства, где за ними будут присматривать агрономы.

Такая процедура необходима для того, чтобы туи и пальмы успешно смогли адаптироваться к уличным условиям после зимовки в тепличных помещениях, где их подлечивают, подкармливают и придают кронам форму. Кстати, пальмы и туи проводят холодные месяцы в помещении с низкими потолками, которые не дают им расти ввысь, но зато укрепляются стволы, ветки, листья.

На закалке растения будут находиться до начала июня. Затем, как и каждый год, они отправятся украшать улицы Красноярска.

Напомним, что уже 20 лет деревья каждое лето выставляют в город. Экзотические растения в кадках на улицах - одна из визитных карточек Красноярка, начиная с 2001 года. Кстати, кадки – андивандальные. Их грузят «Бобкэтом» с особой насадкой, чтобы не повредить деревья. Также задействуют четыре грузовика.

Всего в краевой столицы живёт 141 пальма и 56 туй.