В Красноярск на вертолёте доставили жительницу Хакасии с серьёзными ожогами

Фото: Минздрав РХ

В Красноярский ожоговый центр на вертолёте доставили жительницу Хакасии с серьёзными термическими ожогами. Женщина довольно сильно обожгла грудную клетку, лицо и дыхательные пути. Как сообщают в Минздраве Республики, полёт длился около полутора часов.

Всё время, пока женщина летела из Хакасии в Красноярск для получения лечения, её сопровождали врач анестезиолог-реаниматолог и две медицинские сестры-анестезисты, следившие за состоянием пострадавшей.

Известно, что ожоги женщина получила после воздействия огня.

Для хакасского вертолёта санавиации, этот вылет был 50-м в этом году. МИ-8 АМТ, доставляющий пациентов к врачам, полностью наполнен современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать полноценную помощь пострадавшим и проводить реанимационные мероприятия.

Всего с начала 2021 года в федеральные центры Хакасии и близлежащих регионов, к примеру, в Красноярский край, был доставлен 61 пациент.