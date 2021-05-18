В Красноярске из окна многоэтажки выпала женщина

Фото: instagram.com/kras_sunny/

В микрорайоне Солнечном, Красноярск, из окна одной из новеньких многоэтажек выпала женщина. ЧП закончилось смертельным исходом, красноярка погибла на месте. Информация о происшествии появилась в соцсетях района.

Корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердили в МВД, что действительно, такой случай имел место быть в Красноярске. Трагедия произошла в 16-этажке по проспекту 60 лет образования СССР, 58 «Д». На вызов отправились сотрудники полиции. Тело женщины обнаружили возле дома под балконами. Красноярка, к моменту прибытия правоохранителей, уже была мертва.

Теперь со случившимся будет разбираться Следственный комитет. Специалистам предстоит выяснить как погибла местная жительница, была ли это смерть криминальной или просто несчастный случай?

Соседи по дому рассказывают, что женщина выпала с 8 этажа, ей было около 60 лет. Кто-то предположил, что красноярка сама решила уйти из жизни, но жильцы дома, где произошла трагедия, считают, что пенсионерка просто мыла окна и случайно упала.