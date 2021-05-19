Погода в Красноярске на 19 мая 2021: ожидаются небольшой дождь и потепление до +15 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

После дождливого и холодного вторника, среда в городе обещает быть более приятной. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 19 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, в среду в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +15 градусов. Погода останется ненастной и дождливой, но без ливня. Вероятность осадков – 71%. Направление ветра южное, а порывы составят около 3 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +3 градусов. Дождь продолжится, а сила ветра останется на том же уровне. Атмосферное давление – 729-730 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды более оптимистический. С утра до вечера ожидается около +13 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. Синоптики также обещают порывы ветра до 3-4 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +6 градусов. Осадков не ожидается, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня 736-738 мм рт.ст.