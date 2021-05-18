Видео с места ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае опубликовало МВД

Фото: МВД по Красноярскому краю

Утром 18 мая 2021 года под Ачинском произошла смертельная автомобильная авария. Краевой Главк опубликовал видео с места ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае. Ранее мы публиковали фото с места происшествия.

На 633 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Ачинском районе столкнулись фургон ГАЗ-2747 и автомобиль Хонда Цивик Ферио. Иномарка двигалась со стороны Ачинска в сторону Боготола, по пути машина столкнулась с ГАЗелью. В результате погибли водитель легковушки и четверо пассажиров. Все мужчины.

Сейчас на месте аварии работают полицейские. Назначен ряд специальных экспертиз. Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по факту аварии. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии. Расследование продолжается.

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Сейчас на месте происшествия работает начальник ГИБДД по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа краевого Главка. Уже назначено проведение специальных экспертиз для восстановления полной картины произошедшего. (подробнее)

Фото ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае опубликовала полиция

Страшная авария произошла утром 18 мая в Ачинском районе. На трассе столкнулись фургон ГАЗ-2747 и автомобиль Хонда Цивик Ферио. Публикуем фото ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае. (подробнее)

ДТП под Ачинском унесло жизни сразу пятерых людей

Трагедия произошла около 6 утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь». Из Ачинска в Боготол ехал автолюбитель на машине «Хонда Цивик Ферио». Водитель выехал на встречную полосу и, не рассчитав, столкнулся с фургоном ГАЗ-2747, который двигался ему на встречу. (подробнее)