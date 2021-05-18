Фото ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае опубликовала полиция

Фото: МВД по Красноярскому краю

Страшная авария произошла утром 18 мая в Ачинском районе. На трассе столкнулись фургон ГАЗ-2747 и автомобиль Хонда Цивик Ферио. Публикуем фото ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Хонда двигалась со стороны Ачинска в сторону Боготола на 633 километре трассы Р-255 «Сибирь», где и столкнулась с фургоном. В результате трагедии погибли пять человек – водитель и четверо пассажиров иномарки. Водитель ГАЗели выжил.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа МВД по Красноярскому краю и начальник ГИБДД по Красноярскому краю. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Уже назначены специальные экспертизы: судебно-медицинское, трасологическое и автотехническое исследования. Выясняются все обстоятельства трагедии.

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