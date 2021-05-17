В Кежемском районе силовики проведу масштабные учения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 18 мая пройдут масштабные учения силовиков. Такие мероприятия проводятся периодически в разных городах и районах края. На них представители различных силовых ведомств отрабатывают взаимодействие при различных ситуациях. На этот раз для учений определен Кежемский район.

В Управлении ФСБ по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск о масштабах учений и попросили население отнестись к ним с пониманием:

- Оперативным штабом в Красноярском крае 18 мая 2021 года на территории Кежемского района планируется проведение антитеррористического учения. Доводим до населения, что в указанный период возможно увеличение числа нарядов полиции, передвижение по улицам города специальной техники, не исключено затруднение дорожного движения. Просим с пониманием отнестись к проведению указанных мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.