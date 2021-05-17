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Конкурсы и тесты17 мая 2021 16:26

Молоко и творог - получается сырок: 6-летний мальчик из Минусинска нарисовал молочную семью

Артем Прашковский участвует в конкурсе «Молочные истории»
Ольга КОСТИНА
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На сайте "Комсомолки" продолжается прием заявок на конкурс "Молочные истории"

На сайте "Комсомолки" продолжается прием заявок на конкурс "Молочные истории"

Детской фантазии подвластно все! Даже создать настоящую молочную семью. Артем Прашковский из Минусинска изобразил на своем рисунке настоящую семейную идиллию - по парку прогуливается папа-творог, мама-молоко и их сыночек-сырок. А на заднем плане – веселая Буренка. Почему именно этих героев захотел нарисовать мальчик? Просто он участвует в конкурсе «Молочные истории», который проводится на сайте «Комсомолки». Главная задача участников – нарисовать свою молочную историю. У Артема она такая.

Молочная семья Артема Прашковского Фото: личный архив

Напоминаем, конкурс «Молочные истории» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит при поддержке ОАО «Молоко». Принять в нем участие могут дети из Красноярского края и Хакасии в возрасте до 14 лет.

Еще одна молочная семья на рисунке Ульяны Раевской, только в ее составе уже кефир, масло и сыр.

Напоминаем, что прием заявок на участие в конкурсе продлен до 20 мая. Поэтому еще можно успеть придумать свою молочную историю. С 21 мая стартует голосование на сайте kp.ru, которое продлится по 26 мая.

Молочная семья Ульяны Раевской Фото: личный архив

В итоге в финал попадут 60 участников:

- 20 в Красноярском крае

- 20 в Минусинске

- 20 в Хакасии.

В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера» (этот выбор предстоит сделать редакции «Комсомолки» и ОАО «Молоко»).

27 мая подведем итоги, а 31 мая наградим победителей в Красноярске. Со 2 по 3 июня состоится награждение победителей в Минусинске и Абакане. Им будут вручены памятные дипломы, наборы молочных продуктов от генерального партнера нашего конкурса ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

Обладателям первых трех мест дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и оставить свою заявку можно по этой ссылке.

Конкурсы "КП"