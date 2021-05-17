Tele2 снова превращает начало рабочей недели в праздник

Tele2 запускает новую волну акции «Понедельники Tele2». В коллаборации с федеральными и локальными партнерами компания вновь улучшает настроение своих абонентов по понедельникам в 32 регионах России, в числе которых и Красноярск. В рамках программы клиенты Tele2 смогут еженедельно выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале рабочей недели.

Оператор вновь меняет правила и вводит для своих клиентов еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях – кофе, кино, такси, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник – при этом доступно до трех предложений из списка.

Например, красноярцы по понедельникам смогут бесплатно получить второй билет в подарок в сети кинотеатров «Киномакс», кофе и мороженое в «Макдоналдс», а также пиццу в подарок от «Перцев» при заказе в ресторане от 790 рублей. Кроме того, красноярских клиентов Tele2 ждут и другие предложения от партнеров.