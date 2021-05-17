ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия выдал 2,3 млрд рублей ипотеки в апреле

В апреле ВТБ в Красноярском крае и республике Хакасия выдал 940 ипотечных кредитов на сумму 2,3 млрд рублей, что на 57% больше по объему, чем в апреле прошлого года. В целом по России банк предоставил 32 тысячи жилищных кредитов на сумму 100 млрд рублей, это на 70% превышает результат прошлого апреля и на 7% – нынешнего марта.

Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 314 млрд рублей – это на четверть больше, чем за первые 4 месяца 2020 года. В Красноярском крае и Республике Хакасия за четыре месяца текущего года объем выдач ипотеки достиг 7,2 млрд рублей – на 20% больше, чем по итогам аналогичного периода 2020 года.

«Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов», - отметил Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до 1 июля 2021 года). Каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке.

Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь – апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заёмщиков других банков на общую сумму свыше 74 млрд рублей.