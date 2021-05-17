Социальные объекты в Хакасии получают доступ к высокоскоростному интернету от «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» завершила строительство волоконно-оптических линий связи в поселках Приисковый и Беренжак в Республике Хакасия. Доступ к высокоскоростному интернету получили школы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, подразделения МЧС и Росгвардии. Сейчас строительство сети ведется в Балыксе, Гайдаровске и Коммунаре.

Всего будут подключены 444 учреждения, проложены 600 километров оптоволокна. Работы выполняются в рамках национального проекта «Цифровая экономика». «Ростелеком» является победителем электронных торгов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение к интернету социально значимых объектов в Хакасии.

«Раньше в самых отдаленных поселках вовсе отсутствовал доступ к каким-либо видам связи, кроме таксофонов. Строительство оптической сети сформирует устойчивую телекоммуникационную инфраструктуру. Это улучшит качество жизни людей, положительно повлияет на работу социальных объектов, даст дополнительный импульс развитию экономики в регионе», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Реализация федерального проекта “Информационная инфраструктура” национальной программы “Цифровая экономика РФ” в целом способствует развитию науки и инноваций, разработке и внедрению цифровых технологий, расширению доступа к сети интернет, вложению инвестиций в сферы, связанные с ИТ. Благодаря комплексу проведенных мероприятий в республике уже заметно увеличилось число цифровых сервисов и улучшилось качество услуг связи», — рассказала Екатерина Кузьмина, председатель государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия.

Оптическая сеть позволяет предоставлять пользователям высокую скорость передачи, обработки и хранения больших объемов данных, что делает доступными базовые цифровые сервисы. Кроме этого, у абонентов появляется возможность пользоваться дополнительными услугами: интерактивное ТВ, видеонаблюдение. Полностью завершить работы по проекту планируется в декабре этого года.