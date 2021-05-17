На трассе под Красноярском столкнулись микроавтобус и грузовик: 8 человек увезли в больницу

На трассе под Красноярском столкнулись микроавтобус и грузовик. Фото: ЧП Красноярск

В понедельник 17 мая на трассе под Красноярском произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно известно, что рейсовый микроавтобус № 130 выезжал из Сосновоборска в Красноярск и по неустановленным пока причинам оказался на встречной полосе. И лоб в лоб врезался в малогабаритный грузовик. Удар был настолько мощным, что оба автомобиля сильно пострадали. В больницу с места ДТП с травмами разной степени тяжести увезли всех, кто был в них – это семь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика. Движение на трассе затруднено, там работают сотрудники полиции, выясняют причины ДТП.

- В Красноярском крае по факту оказания услуг перевозки пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, проводится проверка. 17 мая 2021 года в ряде СМИ была опубликована информация о том, на выезде из Сосновоборска водитель маршрутного такси не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП 8 пассажиров микроавтобуса и водитель грузового автомобиля доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщил представитель ведомства.

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