В Красноярске после наезда иномарки на 6-летнего ребенка заведено уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске полиция завела уголовное дело после наезда иномарки на 6-летнего ребенка. Напомним, что ЧП произошло 14 мая на улице Петра Ломако, 6, около 17 часов дня. Все случившееся попало на камеру видеонаблюдения, установленную на стене дома. На записи хорошо видно, как из здания вышла женщина с двумя детьми. Один из них был на руках. Второй сразу же вырвался вперед и побежал в сторону проезжей части, мама за ним, но не смогла его догнать.

Мальчик выбежал из-за припаркованных автомобилей на дорогу и в тот момент его сбила «Хонда». С тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Судя по видео, водитель иномарки не смог вовремя отреагировать и избежать столкновения. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что водительский стаж у 26-летнего автомобилиста составляет 8 лет. Максимальное наказание по вышеуказанной статье уголовного кодекса составляет два года лишения свободы.

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