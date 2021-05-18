Погода в Красноярске на 18 мая 2021: ожидаются ливень и похолодание до +10 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода решила не баловать красноярцев теплом и солнцем и после действительно весенней недели в город возвращается ненастье. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 18 мая 2021.

Так, по данным гидрометцентра, во вторник в Красноярске днем воздух прогреется максимум до +12 градусов. Погода ожидается ненастной и дождливой. Вероятность осадков – 91%. Направление ветра восточное, а порывы составят около 2 метров в секунду.

Ночью в Красноярске похолодает до +4 градусов. Дождь продолжится, а сила ветра останется на том же уровне. Атмосферное давление – 727-728 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды еще менее оптимистичный. С утра до вечера ожидается около +10 градусов и дождь. Помимо ненастья и ливней синоптики обещают также порывы ветра до 3 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +7 градусов. Осадки продолжатся, но ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня 735-741 мм рт.ст.