В Красноярске сотрудница коммуникационной компании продала базу данных своих клиентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудница некой коммуникационной компании нарушила федеральный закон о защите информации, скопировала базу данных клиентов и продала ее налево, третьим лицам. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Известно, что на подозреваемую вышли сотрудники Управления ФСБ по краю. Они установили, что в августе 2019 года 42-летняя женщина получила доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в информационной системе на защищенном сетевом ресурсе. Сделала она это, вероятно, по заказу неких лиц, которых очень интересовала коммерческая тайна об абонентах компании.

Затем материалы проверки ФСБ направила в полицию, где и завели уголовное дело сразу не двум статьям: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В настоящее время дело уже передано в суд.

Добавим, что подобными базами данных часто пользуются телефонные мошенники, вымогатели.