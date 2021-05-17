В Красноярске девочке-подростку пришлось жить с бабушкой, превратившей квартиру в помойку Фото: Мария ЛЕНЦ

После смерти матери 15-летняя девочка оказалась в трудной жизненной ситуации. Она попала под опеку единственной родственницы – 85-летней бабушки. Казалось бы, хороший вариант, уж бабушка внучку никак не обидит. Однако как выяснилось, сама бабушка была одной большой проблемой – она превратила квартиру в помойку: постоянно приносила домой разные бутылки, тряпки, мусор.

Однажды среди ночи соседи проснулись от дыма, с трудом достучались до девушки. А когда она впустила их, все увидели, что загорелся матрас. Еще немного – и трагедии не миновать. Как быть? Старушка раздражает своими привычками, но еще больше жалко девушку. И тогда соседи обратились к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой.

- По нашей просьбе органами опеки и попечительства незамедлительно была проведена проверка условий проживания несовершеннолетней. Девушка была признана оставшейся без попечения родителей, помещена в государственное учреждение для дальнейшего жизнеустройства, - рассказала детский омбудсмен.