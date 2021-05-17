На севере Красноярского края браконьер выловил осетров на 800 тысяч рублей. Стоп-кадр видео МВД

Таймырские полицейские доказали вину жителя поселка Левинские пески в незаконном вылове осетров. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в декабре 2020 года сотрудники ДПС патрулировали улицы Дудинки, когда им на глаза попался местный житель на снегоходе и с санями. В санях – два пассажира. Сначала проверили водительские права водителя – их у водителя не было. Да и документов на снегоход тоже.

Затем, когда осмотрели содержимое саней, нашли 5 экземпляров осетров. Они принадлежали как раз 29-летнему пассажиру саней, приехавшему из Левинских песков. Мужчина признался, что выловил рыбу для собственного потребления. Однако не играет никакой роли, для себя или на продажу. Потому что сибирский осетр внесен в Красную книгу и его вылов запрещен полностью. Ущерб, нанесенный в результате вылова водных биологических ресурсов, составил более 800 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 1 год.