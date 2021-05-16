В Красноярске отец украл сына у матери, чтобы не расставаться Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отец украл у матери сына, чтобы не расставаться с ним. Подробности этой истории в своем ежегодном отчете рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Развод супруги пережили относительно спокойно. Договорились, что воспитывать маленького сына будут вместе, отец сможет видеться с ним, когда захочет.

Однако спустя год мужчина узнал, что его бывшая собирается переезжать в другой регион и сына с собой забрать. Причем далеко. Женщина сама ему рассказала об этом, сообщила новое место жительства. Отец понял, что видеть сына он теперь сможет лишь иногда и не захотел с этим смириться. Под предлогом погулять, он забрал сына к себе домой. Потом пришел к детскому омбудсмену за консультацией.

Ему посоветовали обратиться в суд, пусть там определяют место жительства ребенка. Решить было сложно: и мама, и отец – люди благополучные, обеспеченные, оба любят мальчика. Но все же ребенка оставили с мамой. Несмотря на решение суда, отец вывез ребенка в неизвестном направлении. В настоящее время оба находятся в федеральном розыске.