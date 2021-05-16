Спасая свои деньги, доверчивая красноярка лишилась 750 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Доверчивая красноярка попалась на удочку мошенников по старой, давным-давно известной схеме. Несмотря на то, что полиция, СМИ, органы власти, социальные службы уже не первый год рассказывают о способах обмана, обманутых меньше не становится.

История на сей раз такова. 41-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. И сообщил, что ей одобрен кредит на 750 тысяч рублей. И далее диалог: «Я не делала заявку на кредит» - «Как не делали заявку на кредит? Ну, все, значит, это мошенники пытаются снять деньги с вашего счета».

А дальше лже-сотрудник подвел жертву к тому, что женщина должна перевести всю указанную сумму на так называемый резервный счет, который – да-да – на самом деле является счетом мошенников. Что женщина и сделала: сняла взятые в кредит деньги со счета и через банкомат перебросила их преступникам. И только потом поняла, как бессовестно была обманута. Теперь поисками занимается полиция. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Остается добавить, что сотрудники банка могут звонить населению только в одном случае: чтобы предложить кредит, только лишь новый кредит.