В Красноярске территорию «Пикры» планируют застроить высотками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске территорию бывшего пивоваренного завода «Пикра» планируют превратить в жилой квартал и застроить высотками. Когда в 2015 году владельцы объявили о превращении производства на предприятии со 130-летней историей, у горожан оставалась надежда, что этого не произойдет. Потом имущество «Пикры» было выставлено на продажу за 280 миллионов рублей, это почти в два раза ниже рыночной стоимости. Но чуда не произошло – завод все также стоит, даже несмотря на уверение краевых властей перезапустить его.

Сегодня заводским комплексом общей площадью 53 тысячи квадратных метров, на которых находится 12 объектов, принадлежит компании, которая уже дважды обращалась к городским властям за разрешением перевести производственную зону на жилую. Но ответ пока не получен. Это должны решать сами горожане на публичных слушаниях. Окончательная судьба «Пикры» станет известна летом этого года.