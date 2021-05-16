В Красноярске спасли женщину, неудачно переходившую по трапу «Капитанского клуба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасли женщину, упавшую в Енисей. Самостоятельно выбраться она не смогла бы, очевидцы тоже были бессильны. Оставалось позвонить по телефону экстренной службы. Подробности этого ЧП рассказали в агентстве ГО и ЧС по краю.

Произошло это вечером 14 мая. Женщина пыталась перейти по трапу толи с набережной в «Капитанский клуб», то ли из «Капитанского клуба» на набережную (это ресторан, который находится на теплоходе, пришвартованном к берегу). Вышло все так неудачно, что посетительница упала в воду.

На место выехали работники Красноярского поисково-спасательного отряда. Женщину извлекли из воды, сделали ей искусственное дыхание. Затем передали бригаде скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшей нет, будем надеяться, что с ней все в порядке.

Спасатели предупреждают о том, что красноярцы должны вести себя внимательно возле водоема. Вода еще холодная и подобное «купание» может обернуться трагедией.