В Зеленогорске будут судить сутенершу и одну из ее «девочек» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Зеленогорске несколько месяцев назад полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в организации услуг интимного характера. 42-летняя женщина ранее не была судима, официально нигде не работала. Однако недостатка в деньгах не испытывала, поскольку все ее потребности покрывал подпольный заработок. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе зеленогорской полиции.

Обвиняемая привлекла к работе трех девушек. Свои услуги они оказывали на квартирах и в саунах. Половину полученных от клиентов денег девушки отдавали своей «работодательнице». Так продолжалось с февраля 2018 года по январь 2020 года.

Кроме того, был зафиксирован факт кражи – в ноябре 2019 года одна из девушек, находясь на квартире клиента, воспользовалась его мобильным банком и перевела себе на счет 11 тысяч рублей. Половиной этой суммы она также поделилась с сутенершей. Теперь меру наказания за все определит суд.