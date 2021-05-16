В Красноярке на Норильской неизвестные залили кровью подъезд. Стоп-кадр видео

Жуткое видео появилось несколько часов назад в соцсетях Красноярска: длинный коридор жилого дома залит кровью. В одном месте ее особенно много, следы ведут к выходу. Голос очевидца за кадром: «Такая вот картина на Норильской, 40. Второй этаж. Управляющая компания, примите меры. То, что здесь происходит, просто невыносимо». И пояснение, что здесь часто происходят беспорядки, дискотеки до 7 часов утра, которые заканчиваются драками и поножовщиной, как в этот раз. «Не дом, а ад». А страдающие от этого соседи не могут дозвониться до управляющей компании «Росы».

Судя по комментариям, в этом доме живут те, кого переселили из Николаевки после сноса там жилых домов для строительства развязки Николаевского моста. И бывшие воспитанники детских домов. Хотя дело тут наверняка не в них, а в определенном контингенте, который покупает дешевые квартиры на окраине города.

Как стало известно, информацию проверяют в полиции.