Житель Зеленогорска попросил мошенников показать процесс упаковки квадрокоптера. Стоп-кадр видео

Житель Зелезногорска, казалось бы, надежно подстраховался от мошенников, но все равно был обманут и потерял при этом 51 тысячу рублей. Эту историю «Комсомольской прпавде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Началось все с объявления в интернете, которое в начале апреля нашел 35-летний потерпевший. Его привлекла цена квадрокоптера – в два раз ниже рыночной. Связался с продавцом, обсудили способы доставки. Общались, обратите внимание, через мессенджер.

Зеленогорец наслышан был о мошенниках, поэтому попросил снять на видео процесс упаковки товара и оформления его в офисе доставки. Подумав, что квадрокоптер уже в пути, мужчина перевел на карту продавца всю оговоренную сумму целиком. Но так и ничего не получил. Ну, а дальше – уже стандартный сценарий: продавец перестал выходить на связь.

После заявления в полицию заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», а это до 5 лет лишения свободы.