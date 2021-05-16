Сельчанам в Красноярском крае предлагают заняться малым бизнесом Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям села в Красноярском крае непросто устроиться на работу, выбор вакансий меньше, чем у горожан. Зато у них есть одно преимущество: они могут заняться фермерством и производить продукты питания, для которых всегда найдется рынок сбыта. А в качестве начального капитала получить финансовую поддержку от службы занятости. Как рассказали в ведомстве, в этом году за такой помощью обратились уже 66 человек.

Средства можно получить не только на сельское хозяйство, но и на другое производство или услуги. Например, трое сельчан из Тюхтетского муниципального округа успешно развивают свое дело. У местной жительницы Юлии Санду теперь есть массажный кабинет, для которого закуплена мебель и косметические средства. Елена Чиглинцева, ранее работавшая продавцом, исполнила давнюю мечту и стала парикмахером. В настоящее время она совершенствует свое мастерство – посещает курсы повышения квалификации.

Центр занятости Сухобузимского района помог трем безработным воплотить бизнес-идеи. По словам Виктора Герта, благодаря центру занятости он начал выращивать бычков мясного направления:

- Очень рад, что государство предлагает такие меры поддержки. Спасибо нашему центру занятости за сопровождение, от регистрации фермерского хозяйства до выплаты единовременной помощи». Кроме того, в районе появились студия красоты и торговый павильон.

Услуга по содействию самозанятости включает консультации по вопросам бизнес-планирования и ведения своего дела, а также финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности, размер которой варьируется от 189 до 262 тысяч рублей (в зависимости от места проживания).

Подробнее об этом можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или обратившись в ближайший центр занятости