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Общество16 мая 2021 6:04

Жителя Красноярского края два года преследовали письма от умершей матери

Правда оказалась меркантильной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Красноярского края два года преследовали письма от умершей матери

Жителя Красноярского края два года преследовали письма от умершей матери

Фото: Мария ЛЕНЦ

Письма «с того света» приходили в различные инстанции в одном из населенных пунктов Красноярского края. Получила их и уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова. Подробности этой истории она рассказала в своем ежегодном отчете. Содержание писем было таким: автор – пожилая женщина, у нее сын-инвалид в одиночку воспитывает несовершеннолетних детей, испытывает трудности, в том числе нуждается в жилье.

Конечно же, такой крик души нельзя было оставить без внимания. И представители детского омбудсмена созвонились с мужчиной. Он не удивился и рассказал: на самом деле его мать умерла три года назад. И конечно же, она не могла написать таких писем. Это дело рук его сестры, которая живет с семьей в другом регионе.

Все дело в квартире, которая досталась мужчине по наследству: сестра претендует на нее. Поэтому и пишет в разные инстанции подробные жалобы на его якобы бедственное положение. После таких писем к нему приходят комиссии из администрации, из полиции. Положение семьи действительно непростое, но действиями сестры мужчина возмущен.

Из аппарата уполномоченного заявительнице был направлен письменный ответ по почте, но по телефону связаться с ней не удалось. Добавим, что за два года она успела настрочить четыре таких жалобы.