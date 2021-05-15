В Красноярске шестилетний ребенок попал под колеса автомобиля ФОТО: группа ВКонтакте ЧП Красноярск

В Советском районе Красноярска ребенок выбежал на дорогу и попал под машину. Информация об этом появилась в одном из местных пабликов в соцсети ВКонтакте. По предварительной информации, 30-летняя женщина вышла во двор с двумя детьми, шестилетний мальчик шел впереди. Когда они вышли из подъезда, ребенок побежал в сторону проезжей части двора. Когда он выскочил из-за припаркованных машин, его сбил проезжающий автомобиль Honda Fit. Также в сообщении говорится, что мальчика доставили в больницу.

Родителей убедительно просят быть бдительными, держать маленьких детей за руку, если рядом дорога и вероятно появление машин. Водителей также призывают помнить, что безопасная скорость движения вблизи жилых массивов – это та, которая позволит остановить транспортное средство при внезапном появлении ребенка.