Красноярские поэтессы вышли в финал литературной премии имени Александра Пушкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские поэтессы Екатерина Малиновская и Екатерина Хиновкер вышли в финал литературной премии имени Александра Пушкина «Лицей». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы девушек выбрали из 2470 присланных на конкурс. В шорт-лист премии вошли 20 произведений авторов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Следующим этапом для участников станет финальный отбор, в ходе которого выберут шесть лучших молодых поэтов и прозаиков.

Напомним, литературную премию «Лицей» учредили в 2017 году. Участвовать в ней могут молодые писатели и поэты, ранее не участвовавшие в национальных конкурсах. Победителей определяют в номинациях «Поэзия» и «Проза», в каждой из которых вручают по три приза. Традиционна именно авторов лучших работ назовут в день рождения Александра Пушкина – 6 июня, а церемония награждения пройдет на Красной площади.