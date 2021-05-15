В Красноярске утверждено обвинительное заключение по делу о стрельбе по автомобилям Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утверждено обвинительное заключение по делу о стрельбе по автомобилям. Ранее сообщалось, что фигурант в период с 1 июля по 8 сентября 2020 года из пневматической винтовки производил прицельные выстрелы в проезжающие по автодорогам машины. Обвиняемый полагал, что водители нарушали правила дорожного движения. В результате преступных действия были повреждены отдельные элементы транспортных средств.

Как рассказали в пресс- службе прокуратуры Красноярского края, мужчине предъявили обвинение по статье «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия. По предварительным данным на счету фигуранта восемь эпизодов по данной статье Уголовного кодекса.

Также известно, что уголовное дело направят в Свердловский районный суд города Красноярска, где его рассмотрят по существу.