В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта подземного пешеходного перехода под улицей Дубровинского Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске ищут подрядчика для разработки проекта подземного пешеходного перехода под улицей Дубровинского. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок. Предполагается, что подземный пешеходный переход под улицей Дубровинского соединит Театральную площадь и Центральную набережную. Начальная стоимость контракта на разработку проектной документации составляет 14,53 миллионов рублей.

В рамках контракты подрядчику предстоит выполнить комплекс инженерных изысканий, определить сейсмичность района, просадочность грунтов, провести археологическое обследование участка, а также сделать историко-культурную экспертизу. Заявки на участие в тендере от компаний будут принимать до 4 июня.

Ранее сообщалось, что в подземном переходе собираются обустроить теплые туалеты и кафе. Также благодаря подземному переходу намереваются улучшить пропускную способность улицы Дубровинского.