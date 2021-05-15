В Абакане осудили экс-министра строительства и ЖКХ Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшему министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии зачитали приговор. Судебное заседание состоялось накануне, 13 мая 2021 года. Суд признал его виновным в получение взятки в размере двух миллионов рублей. Обвиняемый и его адвокат вину в совершении вину не признали.

- Суд приговорил Новикова С. Н. к лишению свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также осужденному предстоит выплатить штраф в сумме 60 553148 рублей 85 копеек. Его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок пять лет, - рассказали в пресс-службе Абаканского районного суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его провозглашения.