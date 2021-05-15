Воспитанники «Кванториума» показали губернатору Красноярского края, как строить ракеты ФОТО: правительство Красноярского края

Воспитанники «Кванториума» показали губернатору Красноярского края, как строить ракеты. Накануне Александр Усс побывал в гостях у юных изобретателей, которые провели для главы региона экскурсию по лабораториям и классам, показали высокотехнологичное оборудование.

- Ребята собрали на глазах губернатора ракету с системой спасения. Ранее проект был представлен на III Всероссийском ракетостроительном чемпионате и взяли главный приз. Юные техники рассказали главе региона, из чего состоит и как управляется ракета, а также как приводить в действие систему спасения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, дети рассказали губернатору о своих идеях. Одна из них – способ улучшить свойства материалов. Новаторы предложили собственную математическую модель получения углеродных нанотрубок. Воспитанники «Кванториум» надеются, что их работа заинтересует предприятия края.