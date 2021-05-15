В Красноярске начнут ремонтировать переулок за памятником Андрею Поздееву Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске начнут ремонтировать переулок за памятником Андрею Поздееву. Он соединяет проспект Мира и улицу Карла Маркса. Предполагается, что работы начнут ремонтировать на следующей неделе.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, подрядная организация займется комплексом работ. До 1 августа участке снимут старый асфальт, сформируют основание для нового покрытия, уложат брусчатку и бортовой камень, смонтируют опоры освещения и установят гранитные парковочные столбики.

Идею ремонтировать переулок предложила инициативная группа красноярцев, которые согласились принять финансовое участие в реализации своей задумки. На благоустройство этого участка в общей сложности потратят 3,25 миллиона рублей на условия софинансирования.

- Переулок за памятником Андрею Поздееву давно требовал обновления. Очень рад, что в этом году он наконец-то преобразится, – сказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.