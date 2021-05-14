У детей из Красноярского края и Хакасии появилась уникальная возможность получить в подарок сертификаты в детский магазин

Нарисуй свою молочную историю!

На сайте «Комсомолки» продолжается прием заявок на участие в конкурсе рисунков «Молочные истории». Принять в нем участие могут дети в возрасте до 14 лет из Красноярского края и Хакасии.

Что может быть изображено на конкурсной работе? МОЛОКО! А еще все, что из него делают: сыр, сметана, творог, сливки, мороженое. В какую историю могут попасть эти продукты? Например, спортсмена, который стал сильным и крепким благодаря правильному питанию. Именно такую историю придумал Максим Гарахин из Минусинска. На рисунке Василисы Соколовой из Канска повар-кот командует сыром, кефиром и молоком.

Рисунок Максима Гарахина Фото: личный архив

Напоминаем, конкурс «Молочные истории» медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит при поддержке генерального партнера ОАО «Молоко» - это одно из старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности региона, продукция этого бренда представлена в 8 регионах России. В чем секрет успеха? Использование только натурального молока гарантирует чистый вкус продуктов!

Победители конкурса смогут оценить вкус этой продукции ведь им, помимо памятных дипломов, будут вручены наборы молочных продуктов ОАО «Молоко», а также подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда».

И еще один сюрприз ожидает обладателей первых трех мест, дополнительно подарят сертификаты в магазин «Детский мир».

Кто же попадет в финал? 60 (!) участников: 20 в Красноярском крае, 20 в Минусинске, 20 в Хакасии.

Нарисовала Василиса Соколова Фото: личный архив

В каждой «двадцатке» 10 - это лидеры голосования, еще 10 - победители номинации «Выбор партнера».

Отправить свои творческие работы на конкурс можно до 20 мая. С 21 мая стартует голосование, которое продлится до 26 мая.

Итоги подведем 27 мая, а 31 мая - награждение победителей в Красноярске. А со 2 по 3 июня награждение победителей в Минусинске и Абакане.

Более подробно узнать о конкурсе, а также оставить заявку можно на странице конкурса здесь.