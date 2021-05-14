В Красноярске к осени благоустроят несколько пешеходных зон

Фото: Администрация

В разных частях Красноярска к осени запланировано благоустроить несколько пешеходных зон. Как рассказали в мэрии города, запланировано отремонтировать более 5 участков.

К примеру, ремонт проведут на улице Республики на участке от дома 43 до улицы Горького. Тут довольно большой трафик, горожане постоянно ходят по своим делам. На территории проложено множество старых троп, есть деревья и газон, но рядом остались места, где раньше располагались павильоны.

Из-за того, что тропинки не связаны с тротуарами и парковкой, машины паркуются хаотично, а жители в плохую погоду вынуждены ходить по грязи. Тропы заасфальтируют, парковку сделают безопасной, газоны восстановят.

- Также обустроят пешеходную зону на участке вдоль улицы Павлова в районе домов 48-86. Территория представляет собой оживленный пешеходный бульвар, которым люди пользуются по пути к магазинам, социальным учреждениям, автобусным остановкам. Участок довольно протяженный и широкий, - сообщили в пресс-службе администрации.

Благоустроительные работы коснутся адресов:

На улице Железнодорожников,14,

На улице Северо-Енисейской, 46,

На улице Куйбышева, 85,

На участке улицы Чернышевского (от улицы Березина до Гагарина), вдоль дома 16а по улице Менжинского,

На улице Парковая от дома 5 до дома 13