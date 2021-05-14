В Красноярске открытие мотосезона состоится 15 мая

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В Красноярске сдвинулось время и изменилось место старта нового мотосезона. Как сообщают в ТВК, теперь праздник для всех любителей мотоцикла пройдет 15 мая на площадке возле «Платинум Арены».

Традиционно мероприятия по старту сезона проводятся в последнюю субботу апреля, но в этом году из-за коронавирусных ограничений и погодных условий всё переместилось на середину мая.

- Мы послали приглашения мэру города, его заместителю и руководителю УГИБДД ГУ МВД по краю. У нас будет выступление мотокаскадера, веселые конкурсы. Выступят 3 музыкальных коллектива: трубачи и две рок-группы, - рассказал ТВК председатель совета мотоклубов Александр Шестаков.

На мероприятии выступят несколько музыкальных групп и стантрайдер Алексей Еремин.

Еще совсем недавно открытие мотосезона каждый клуб проводил отдельно, официально этому мероприятию уже больше 20 лет. Но буквально 5 лет назад несколько клубов объединились в отдельный совет и стали проводить общие мероприятия мотоциклетной направленности.