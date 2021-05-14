В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 8 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 102 человек. За все время в регионе зафиксировано 71 858 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,1%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 90 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 66 180 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 8 человек. Общей сложности от болезни скончались 3628 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 533 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 077 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 663 412, из них за последние сутки 4 829, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.