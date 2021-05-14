В Красноярске на Свободном из машины выпала не пристегнутая пассажирка

Скриншот ЧП Красноярск

На проспекте Свободном в Красноярске пассажирка выпала из легкового автомобиля во время движения. Видео падения появилось в группе «ЧП Красноярск». Как сообщили в ГИБДД, девушка получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

Всё случилось вечером 11 мая. Два легковых автомобиля столкнулись на Свободном из-за того, что водитель ВАЗ, решив повернуть налево, не предоставил преимущество иномарке «Опель», двигавшейся прямо. Во время аварии оказалось, что пассажирка заднего сидения ВАЗа была не пристегнута. Девушка выпала из автомобиля и пострадала. Красноярку доставили в больницу, но, к счастью, ей не потребовалась госпитализация.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям, что они обязаны соблюдать правила дорожного движения, и при совершении маневров должны убедиться, что не создают помеху какому-либо автомобилю.