Постоянная скидка на связь для красноярских пенсионеров

Около 60% абонентов пенсионного возраста пользуются услугами МегаФон. Особенно звонками и мобильным интернетом. Самые популярные приложения у этой категории - WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Платить меньше за связь и при этом потреблять необходимое количество звонков и интернета можно с тарифом линейки #БезПереплат со скидкой в 20%. Это не льготный период, а постоянно действующая скидка.

В декабре возможность общаться со скидкой уже опробовали абоненты из Москвы. Предложение оказалось востребованным и было запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут как действующие, так и новые абоненты МегаФона пенсионного возраста или досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. Звонки на все номера МегаФон и общение в мессенджерах по-прежнему остаются бесплатными даже при нулевом балансе в течение месяца. В случае, если не все минуты и гигабайты были использованы, их можно перенести в копилку.

Подключиться к тарифу и получить скидку можно в любом салоне МегаФона. Достаточно предъявить пенсионное удостоверение. Время оформления - не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.