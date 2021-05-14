МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для выпускников из Красноярского края

Проект реализуется под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 26 мая с 12.00 до 19.00 часов. Приглашаются ребята, которые готовятся к поступлению в театральный ВУЗ. Оценивать выступление будут мастера ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Наталья Назарова и актер театра и кино Геннадий Назаров. По результатам предварительных испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию по ссылке и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется около 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания с 10.00 до 11.00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях — всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в кастинге.