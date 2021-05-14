Погода в Красноярске на 15 мая 2021: в субботу ожидается потепление до +20 градусов и дожди Фото: ИВАНОВА Диана

Выходные в городе начнутся с теплой температуры на фоне осадков. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на 15 мая 2021.

Так, синоптики гидрометцентра сообщают, что в субботу в Красноярске днем ожидается потепление до +20 градусов. Однако вместе с теплом в краевой центр придет пасмурная погода и дождь. Также поднимется сильный ветер, порывы составят около 7 метров в секунду.

Ночью похолодает до +8 градусов. Небо не прояснится, а дожди и вовсе усилятся. Вместе с тем стихнет и ветер – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 734-737 мм рт.ст.

По данным Яндекс. Погода, днем воздух прогреется до +19 градусов. Будет пасмурно, но без осадков, но порывы ветра составят 8 метров в секунду. Ночью также будет тепло – до +11 градусов. Пойдет дождь, а ветер стихнет до терпимых 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 745-748 мм рт.ст.