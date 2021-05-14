Красноярских волонтеров-поисковиков оснастят тепловизором

Фото: правительство края

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал на встрече с волонтерами-поисковиками из отряда «Поиск пропавших детей». Как сообщают в пресс-службе правительства, глава региона посетил их штаб и пообщался с участниками.

Руководитель края, знакомясь с работой волонтеров и их оборудованием, узнал, что для поисков отряду не хватает тепловизора – с его помощью работа будет гораздо эффективнее, особенно в лесу и в темное время суток. Губернатор пообещал, что в ближайшее время вопрос с приобретением тепловизора будет решен.

Александр Усс поблагодарил Оксану Василишину и ее команду за крайне непростую, но важную работу, и вручил руководителю организации почетную грамоту Губернатора, а коллективу – благодарность. Он отметил, что Красняорский края является очень непростым регионом для организации поисков. Но несмотря на это, работа в отряде выстроена грамотно, также поисковики эффективно взаимодействуют со всеми ведомствами.

Отметим, что красноярское волонтерское движение по поиску пропавших людей действует с 2013 года. За это время волонтеры нашли около тысячи человек. С 2018 года красноярский отряд стал региональным представительством Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.