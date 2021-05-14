Красноярск начали оформлять клумбами в виде фигур

Фото: Администрация

Краевую столицу начали украшать клумбами в виде самых различных фигур. Пока на скульптурах идут только подготовительные работы для высаживания растений. Как сообщают в мэрии Красноярска, озеленители уже приступили к работе с семейством слонов на ул. Копылова и с оленями на улице Матросова.

После зимы проверяют металлические каркасы, обновляют, поливают и формируют грунт. Заниматься украшением самих фигур и пространством вокруг них будут немногим позднее. Сами узоры, высаживаемые на клумбах, никогда не повторяются. Специалисты ежегодно продумывают новые рисунки.

Для озеленения специалисты используют разные сорта растения седум. На некоторых фигурах также высаживают альтернатеру разных цветов, петунии, бегонии. Также в дизайн включают декоративные элементы – украшения из тканей, пластмассы и так далее.

Процесс оформления фигур очень трудоемкий. Каждый сантиметр объемной скульптуры вручную засаживают ростками. На один квадратный метр вертикальной фигуры уходит не менее 1 200 штук рассады.

Объемные клумбы впервые появились на улицах Красноярска в 2001 году. Самой большой популярностью у горожан пользуются 17 самых крупногабаритных зеленых скульптур.