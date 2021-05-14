ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия удвоил выдачу потребительских кредитов в апреле

В апреле в Красноярском крае и Республике Хакасия клиенты ВТБ оформили свыше 3 тысяч потребительских кредитов на сумму 2,6 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает объем выдач за аналогичный период 2020 года. За первые четыре месяца текущего года ВТБ в этих регионах выдал 11,5 тысяч кредитов наличными на 8,9 млрд рублей, что на 76% превышает результат января-апреля прошлого года.

В целом по стране ВТБ в апреле текущего года выдал 150 тысяч кредитов наличными на сумму 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля прошлого года. С начала года клиенты ВТБ оформили уже около 500 тысяч потребительских кредитов на более чем 420 млрд рублей, что на 75% выше показателя за январь-апрель 2020 года. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года – на 9%.

«В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости одобрения и выдачи кредита», – отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.