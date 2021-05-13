Экс-замглавы Хакасии осудили на 9 лет колонии за получение взятки

Фото: скрин СК по Красноярскому краю и Хакасии

Следователи выяснили, что в декабре 2019 года в рамках проекта между ГКУ РХ «Управление капитального строительства» и подрядчиком был заключен контракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди Туимского психоневрологического интерната. Сергей Новиков будучи и.о. замглавы Хакасии решил заработать на строительстве.

Он потребовал от подрядчика взятку в 12 млн рублей за содействие в обеде в аукционе, создании комфортных условий строительства, приема работ и получения выплат. 17 апреля 2020 года Новиков встретился с представителем подрядчика и получил от него часть взятки в 2 млн рублей.

Впрочем, обогатиться предприимчивому чиновнику не удалось. Его задержал, а имущество арестовали на сумму 45 млн рублей.

- Приговором суда Сергею Новикову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 60 миллионов 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 5 лет. Приговор не вступил в законную силу.